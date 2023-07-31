Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне









Автору этих кадров с рысью очень повезло, считают сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: снять хищное животное в его естественной среде обитания и состоянии свободы удаётся далеко не каждому.



Специалисты отметили, что поведение рыси наглядно иллюстрирует отсутствие опыта преследования со стороны человека, что для особо охраняемых природных территорий и должно быть нормой. Молодая кошка показала: она здесь – хозяйка.



До начала 90-х годов XX века на Ольхоне жили около 30 рысей. Затем их число сильно сократилось; так, в 2014 году осталось всего шесть рысей. Вскоре исследователи пришли к неутешительному выводу, что популяция исчезла, так как следов животных учёные больше не встречали. И вот в 2019 году впервые за три года на острове обнаружили следы взрослой особи и её котёнка.







Молодая рысь встретилась людям на севере байкальского острова Ольхон. Дикий зверь будто не был смущён вниманием человека: демонстративно точил когти и двигался нарочито медленно, позволив себя запечатлеть на камеру мобильного телефона.