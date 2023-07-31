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Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне

Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне
Общество, 
Несколько лет назад считалось, что популяция рысей на Ольхоне исчезла

Молодая рысь встретилась людям на севере байкальского острова Ольхон. Дикий зверь будто не был смущён вниманием человека: демонстративно точил когти и двигался нарочито медленно, позволив себя запечатлеть на камеру мобильного телефона.



Автору этих кадров с рысью очень повезло, считают сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: снять хищное животное в его естественной среде обитания и состоянии свободы удаётся далеко не каждому.

Специалисты отметили, что поведение рыси наглядно иллюстрирует отсутствие опыта преследования со стороны человека, что для особо охраняемых природных территорий и должно быть нормой. Молодая кошка показала: она здесь – хозяйка.

До начала 90-х годов XX века на Ольхоне жили около 30 рысей. Затем их число сильно сократилось; так, в 2014 году осталось всего шесть рысей. Вскоре исследователи пришли к неутешительному выводу, что популяция исчезла, так как следов животных учёные больше не встречали. И вот в 2019 году впервые за три года на острове обнаружили следы взрослой особи и её котёнка.


рысь Ольхон Байкал дикие животные

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