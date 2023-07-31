Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор



Территорию храма в честь святителя Иннокентия епископа Иркутского, который находится в тункинском селе Кырен, огородили. Деньги на это собрали местные жители, рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7».



- Поставили забор с божьей помощью. Работы продолжаются, – говорится в сообщении.



За год верующие пожертвовали 82 тысячи рублей, которые потратили на недостающие материалы и на оплату труда рабочих.



Теперь в Кырене объявили сбор средств на ворота. Все реквизиты для перечисления денег есть в районном чате.