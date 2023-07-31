31 июля

30 июля

Популярное

Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор

Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Теперь тункинцы собирают деньги на ворота

Территорию храма в честь святителя Иннокентия епископа Иркутского, который находится в тункинском селе Кырен, огородили. Деньги на это собрали местные жители, рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7».

- Поставили забор с божьей помощью. Работы продолжаются, – говорится в сообщении.
 
За год верующие пожертвовали 82 тысячи рублей, которые потратили на недостающие материалы и на оплату труда рабочих.

Теперь в Кырене объявили сбор средств на ворота. Все реквизиты для перечисления денег есть в районном чате. 
церковь сбор средств православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На месте основания Улан-Удэ развели помойку
На месте основания Улан-Удэ развели помойку
Общество, 31.07.2023
За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора
Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор
Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор
Общество, 31.07.2023
Теперь тункинцы собирают деньги на ворота
Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне
Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне
Общество, 31.07.2023
Несколько лет назад считалось, что популяция рысей на Ольхоне исчезла
Август в Бурятии начнётся с жары и дождей
Август в Бурятии начнётся с жары и дождей
Общество, 31.07.2023
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Общество, 31.07.2023
Жителей Бурятии призывают проголосовать за «Ульгэр»
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Общество, 31.07.2023
Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
Общество, 31.07.2023
На ней представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
Общество, 31.07.2023
Специалистам пришлось промыть 9 участков канализации
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Общество, 31.07.2023
В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
Общество, 31.07.2023
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Общество, 31.07.2023
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
Общество, 31.07.2023
Проверено 34 несанкционированных места отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^