Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор

Теперь тункинцы собирают деньги на ворота
Территорию храма в честь святителя Иннокентия епископа Иркутского, который находится в тункинском селе Кырен, огородили. Деньги на это собрали местные жители, рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7».
- Поставили забор с божьей помощью. Работы продолжаются, – говорится в сообщении.
За год верующие пожертвовали 82 тысячи рублей, которые потратили на недостающие материалы и на оплату труда рабочих.
Теперь в Кырене объявили сбор средств на ворота. Все реквизиты для перечисления денег есть в районном чате.
За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора
Теперь тункинцы собирают деньги на ворота
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