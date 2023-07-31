Косолапых заметили местные жители
В субботу, 29 июля, в Кабанском районе Бурятии заметили медведицу с медвежатами, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7». Семейство косолапых видели напротив детского лагеря «Орлёнок», вблизи бывшего кафе «Георгий».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в село Макаринино Баргузинского района пришёл медведь. Он пробрался во двор, напал на свинью и подрал ей бок.
Утром 18 июля медведя видели в популярной туристической местности Байкальский Прибой.
Возле детского лагеря в Бурятии видели медведицу с медвежатами
Общество, Фото:
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