31 июля

30 июля

Популярное

На месте основания Улан-Удэ развели помойку

На месте основания Улан-Удэ развели помойку
Общество,  Фото:АНО «Событие»
За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора

Представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие» вместе с сотрудниками республиканского УФСИН устроили экологическую акцию на горе Батарейная – в месте основания Улан-Удэ. За два часа там собрали 150 мешков отходов.

Участники мероприятия рассказали, что нашли на Батарейной «тонны бутылок» и «тысячи окурков», а ещё наткнулись на старую колючую проволоку. Среди волонтёров был историк, который определил, что изготовили её ещё в позапрошлом веке.

В АНО напомнили: жители бурятской столицы приезжают на эту гору, чтобы полюбоваться с неё на Уду. 

- Здесь с высоты птичьего полёта видно, как Уда впадает в Селенгу, – подчеркнули в организации. – Смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на город, мы тоже решили взять в свой план по обустройству

Справка:

В 1666 году казачьи старшины – десятник Осип Васильев и пятидесятник Гаврила Ловцов – построили на горе Батарейная зимовье, позже разросшееся в Верхнеудинский острог. Несколько веков спустя он стал городом Улан-Удэ
мусор экология волонтёры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На месте основания Улан-Удэ развели помойку
На месте основания Улан-Удэ развели помойку
Общество, 31.07.2023
За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора
Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор
Возле церкви в селе Бурятии «с божьей помощью» поставили забор
Общество, 31.07.2023
Теперь тункинцы собирают деньги на ворота
Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне
Молодая рысь встретилась людям на Ольхоне
Общество, 31.07.2023
Несколько лет назад считалось, что популяция рысей на Ольхоне исчезла
Август в Бурятии начнётся с жары и дождей
Август в Бурятии начнётся с жары и дождей
Общество, 31.07.2023
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Общество, 31.07.2023
Жителей Бурятии призывают проголосовать за «Ульгэр»
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Общество, 31.07.2023
Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
Общество, 31.07.2023
На ней представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
Общество, 31.07.2023
Специалистам пришлось промыть 9 участков канализации
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Общество, 31.07.2023
В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
Общество, 31.07.2023
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Общество, 31.07.2023
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
Общество, 31.07.2023
Проверено 34 несанкционированных места отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^