На месте основания Улан-Удэ развели помойку

За два часа экоактивисты и уфсиновцы собрали там 150 мешков мусора







Участники мероприятия рассказали, что нашли на Батарейной «тонны бутылок» и «тысячи окурков», а ещё наткнулись на старую колючую проволоку. Среди волонтёров был историк, который определил, что изготовили её ещё в позапрошлом веке.



В АНО напомнили: жители бурятской столицы приезжают на эту гору, чтобы полюбоваться с неё на Уду.





- Здесь с высоты птичьего полёта видно, как Уда впадает в Селенгу, – подчеркнули в организации. – Смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на город, мы тоже решили взять в свой план по обустройству





Справка:



В 1666 году казачьи старшины – десятник Осип Васильев и пятидесятник Гаврила Ловцов – построили на горе Батарейная зимовье, позже разросшееся в Верхнеудинский острог. Несколько веков спустя он стал городом Улан-Удэ