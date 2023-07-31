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Бестактные жители Бурятии шокировали покусанную собаками улан-удэнку

Бестактные жители Бурятии шокировали покусанную собаками улан-удэнку
Общество,  Фото:скриншот соцсети
Они попросили девушку показать своё лицо в соцсетях

На днях 22-летняя жительница бурятской столицы, два с половиной года назад пострадавшая от собачьей своры, решил ответить на вопросы подписчиков в своём микроблоге. Некоторые из них оказались откровенно бестактными и задели Таню за живое. К примеру, девушку попросили показать, как она сейчас выглядит.

«А как сейчас со зрением? И когда можно увидеть ваше лицо?», «Хотелось бы поинтересоваться – лицо у тебя теперь будет изуродовано? Извини за такие вопросы, просто очень интересно. Крепись там», «Вас всю покусали? Прям всё тело?», «Больше фото лица. Интересно», «Как ты сейчас выглядишь? Можешь хотя бы описать – какие веки, нос. Готова ли ты себя показать?», – писали «любопытствующие».
 
На это Таня категорично заявила: «Фото лица не будет!».

- Понимаю ваше любопытство, но как можно задавать подобные вопросы? Это нетактично и аморально. Ладно я ещё неплохо держусь, а если бы всё было намного хуже или если снова начнутся депрессивные эпизоды? Вы вообще не думаете о чувствах другого человека и о том, что можете триггернуть этими вопросами. Я пишу посты, выкладываю истории. Преподношу столько информации, сколько считаю нужным. И перед тем, как спрашивать подобное, сто раз подумайте: может получиться так, что вы потом не сможете наблюдать за контентом и узнавать новости в числе первых, – намекнула девушка фолловерам на то, что отправит их в бан.

На вопрос, намерена ли улан-удэнка судиться с администрацией города, она заявила, что разбирательства в суде были. «Но я без понятия, что с этим делом сейчас», – добавила Таня.

Несколькими днями ранее она опубликовала в соцсетях очередной пост. На этот раз – про то, как потеряла, а потом опять обрела зрение спустя 6-7 месяцев. Девушка после того страшного инцидента перенесла несколько операций, в том числе – на глазах.
нападение пострадавшие собаки соцсети

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