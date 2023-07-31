В Бурятии детей обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Детям требовалось амбулаторное лечение



В Тарбагатайском районе Бурятии детей, находящихся на амбулаторном лечении обеспечили лекарствами только после вмешательства прокуратуры.



- Прокуратура проверила соблюдение законодательства об обеспечении несовершеннолетних лекарственными средствами. Установлено, что пять местных жительниц с детьми в возрасте до трёх лет обратились в районное учреждение здравоохранения, детям было необходимо амбулаторное лечение. Вопреки требованиям закона бесплатными медицинскими препаратами они не были обеспечены, - сообщила прокуратура Бурятии.



Главный врач получил прокурорское представление, после чего лекарства были выданы. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



