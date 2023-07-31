Жителей Бурятии призывают проголосовать за «Ульгэр»
Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала-2023» в номинации «Лучший национальный театр».
- Мы благодарны всем тем, кто голосовал за наш театр, за высокую оценку. Мы надеемся, что зрители поддержат нас и во втором этапе, - поделилась директор театра Баирма Дашидоржиева.
«Звезда Театрала» - российская награда в сфере театрального искусства, которая позиционирует себя как «независимая премия зрительских симпатий». В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн. Из поступивших заявок формируется лонг-лист, который выставляется на голосование. Позже по его итогам формируют шорт-лист. Победителей объявляют на торжественной церемонии награждения в конце года.
В номинации «Лучший национальный театр» представлено 10 национальных театров России из разных регионов – Бурятии, Карелии, Забайкальского края, Адыгеи, Удмуртии, Якутии, Осетии, Татарстана, Марий Эл.
Проголосовать за «Ульгэр» можно до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Отметим, театр «Ульгэр» ещё ни разу не выдвигался на данную премию.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по итогам 2022 года в номинации «Лучший национальный театр» победителем стал Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал».
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Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
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