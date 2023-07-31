31 июля

30 июля

Популярное

Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»

Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Общество, 
Жителей Бурятии призывают проголосовать за «Ульгэр»

Театр кукол «Ульгэр» попал в лонг-лист международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала-2023» в номинации «Лучший национальный театр».

- Мы благодарны всем тем, кто голосовал за наш театр, за высокую оценку. Мы надеемся, что зрители поддержат нас и во втором этапе, - поделилась директор театра Баирма Дашидоржиева.

«Звезда Театрала» - российская награда в сфере театрального искусства, которая позиционирует себя как «независимая премия зрительских симпатий». В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн. Из поступивших заявок формируется лонг-лист, который выставляется на голосование. Позже по его итогам формируют шорт-лист. Победителей объявляют на торжественной церемонии награждения в конце года.

В номинации «Лучший национальный театр» представлено 10 национальных театров России из разных регионов – Бурятии, Карелии, Забайкальского края, Адыгеи, Удмуртии, Якутии, Осетии, Татарстана, Марий Эл.

Проголосовать за «Ульгэр» можно до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Отметим, театр «Ульгэр» ещё ни разу не выдвигался на данную премию.

Как сообщал «Байкал-Dailу», по итогам 2022 года в номинации «Лучший национальный театр» победителем стал Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал».


Возрастное ограничение 0+ 

премия театр "Ульгэр" Ульгэр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Юг острова Ольхон временно закрыли для туристов
Общество, 31.07.2023
Ограничение введено в связи с высоким классом пожарной опасности
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
Общество, 31.07.2023
На ней представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
Общество, 31.07.2023
Специалистам пришлось промыть 9 участков канализации
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Общество, 31.07.2023
В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
Общество, 31.07.2023
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Улан-удэнцам показали светящийся в темноте пруд-лотос
Общество, 31.07.2023
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
Общество, 31.07.2023
Проверено 34 несанкционированных места отдыха
В столице Бурятии начала подниматься Уда
В столице Бурятии начала подниматься Уда
Общество, 31.07.2023
За сутки она повысилась на сантиметр
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 20-летнего контрактника
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 20-летнего контрактника
Общество, 31.07.2023
Его посмертно представили к ордену Мужества
В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу
В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу
Общество, 31.07.2023
Движение транспорта на Баргузинском тракте ограничат на семь часов
В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
Общество, 31.07.2023
Работы проводятся с шести до восьми утра
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Общество, 31.07.2023
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей
Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей
Общество, 31.07.2023
Отдыхающих призвали не заходить там в воду
В последний день июля в Бурятии будет жарко
В последний день июля в Бурятии будет жарко
Общество, 31.07.2023
Возможные кратковременные дожди

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^