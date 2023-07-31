В заповеднике Бурятии рассказали о гнездовом патриотизме

Среди мелких птиц есть много видов, которые возвращаются в место, где они родились
Первые летние месяцы на станции кольцевания птиц Байкальского заповедника в Бурятии проходят в спокойном режиме. Весенняя миграция закончилась, наступил следующий этап жизни птиц: размножение и выведение потомства. Первый этап гнездового сезона – насиживание – обычно приходится на вторую половину июня. В это время птицы насиживают кладки и практически не покидают свои гнездовые участки. Второй этап – выкармливание птенцов – занимает около 14 дней и приходится на первую половину июля. В период выкармливания орнитологам в сети начинают попадаются взрослые птицы, активно кормящие своих птенцов. Третий этап гнездового сезона – вылет молодых птиц из гнезда – начинается с середины июля. Оперившиеся птенцы (слётки) активно начинают исследовать окрестности и попадают в сети, наряду со взрослыми птицами, всё ещё докармливающими своих, больших уже, птенцов.
- Может показаться, что лето – это время отдыха орнитологов и волонтёров на станции, но это совсем не так, – рассказывает Валентина Анисимова, научный сотрудник, орнитолог Байкальского заповедника. – Рабочий день орнитологов в июне – июле начинается в 3:45 утра и заканчивается в 23:00. Обходы мы совершаем каждый час, при этом в гнездовой период ловится очень мало птиц, от 0 до 10 в день. Однако, данные отловы предоставляют очень ценные научные данные. Благодаря летнему кольцеванию мы можем узнать возраст птиц, имеющих гнездовой патриотизм, а также подтвердить филопатрию у некоторых видов».
Гнездовой патриотизм (консерватизм) или филопатрия – это феномен возвращения перелётных птиц к местам своего рождения или на места, где они успешно вывели потомство однажды. Так, среди мелких певчих птиц, совершающих дальние сезонные миграции, есть много видов, которые возвращаются домой, в место, где они родились. Подтверждается филопатрия как раз благодаря многолетним отловам и кольцеванию птенцов или уже взрослых особей на одном месте в летний период.
Как это происходит: чаще всего кольцуют взрослых кормящих птиц или птенцов-слётков, которые только учатся летать. Как правило отлавливаются птицы, у которых гнездовая территория находится рядом с установленной паутинной сетью. После кольцевания птица отпускается уже с меткой-кольцом на лапе. На следующий год птица возвращается на место рождения или предыдущего гнездования и вновь попадается в сети в период размножения. Поскольку птица уже помечена кольцом, орнитологам остаётся лишь проверить по базе, когда птица была окольцована – в этом сезоне или в предыдущие.
Жизнь мелких воробьинообразных довольно коротка и полна опасностей, поэтому каждый возврат птиц, окольцованных более двух лет назад, очень ценен.
Так, например, в июне – июле были отловлены пятнистые коньки (Anthus hodgsoni), окольцованные птенцами-слётками на станции в 2021 и 2022 годах. Один из них, окольцованный в 2021 году, несколько раз ловился на станции летом 2022, а затем вернулся и в 2023 году. Пятнистый конёк – характерный гнездящийся вид сибирской тайги – зимует в Юго-Восточной Азии. И конкретно этот пятнистый конёк уже дважды слетал туда на зимовку и вернулся обратно. Ещё очень порадовал учёных возврат зелёной пеночки, окольцованной на станции в июле 2021. Сейчас этой птице больше 3 лет.
Поимка птицы с кольцом у орнитологов называется повторным отловом. В июне – июле этого года из 134 повторно отловленных птиц, 86 % были окольцованы в этом сезоне, а 14 % в прошлом или позапрошлом. В эти 14 процентов входят птицы, окольцованные птенцами в прошлом году в окрестностях станции: бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), сибирская горихвостка (Phoenicurus auroreus), а также окольцованные уже взрослыми – корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus), зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides), славка-завирушка (Sylvia curruca), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), белая трясогузка (Motacilla alba) и седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala).
Некоторые виды птиц не испытывают дискомфорта от близости человека и гнездятся прямо на стационаре (сибирская горихвостка, белая трясогузка). В таком случае у орнитологов есть возможность наблюдать за насиживанием, вылуплением и выкармливанием птенцов в режиме реального времени. Как правило, таких птенцов кольцуют ещё в гнезде, в тот момент, когда они уже достаточно большие, но ещё не могут летать. В 2021 году таким образом были помечены цветными кольцами птенцы белой трясогузки. В мае этого года один из них вернулся, чтобы вывести своё потомство, однако потерпел неудачу – через 2 дня после вылупления птенцов его гнездо было разорено каким-то хищником. Мать этого птенца, также окольцованная в 2021 году в возрасте >2 лет, была переловлена в июне этого сезона в прекрасной форме. Что интересно, в этом и прошлом сезоне она выводила потомство в деревне, в 600 м от станции кольцевания.
Особый восторг у кольцевателей вызывают повторные отловы корольковых пеночек. Эти крохотные птицы весом всего 5-6 грамм, улетают на зимовку за 2-3 тысячи километров в Юго-Восточную Азию, а затем возвращаются на родину.
Ещё один станционный пернатый – певчий сверчок (Locustella certhiola), окольцованный в августе прошлого года, решил загнездиться в кустарниках рядом с паутинными сетками. Всё лето он активно пел и настолько часто попадался в сети, что волонтёры станции даже задумались над тем, чтобы дать ему какое-то имя. Возможно, его подросшие птенцы вскоре также будут помечены, прежде чем отправятся на зимовку в тёплые страны.
- Отлов и кольцевание птиц в июне – июле – это сбор данных не только о сроках гнездования и выведения потомства, но и о филопатрии – верности гнездовой территории. Пусть в этот период ловится не самое большое количество птиц, но практически каждый отлов или перелов имеет высокую ценность. Впереди орнитологов ждёт следующий этап в жизни птиц – период послегнездовых кочёвок, плавно перетекающих в осеннюю миграцию, - сообщает научный отдел Байкальского государственного заповедника.
В заповеднике Бурятии рассказали о гнездовом патриотизме
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