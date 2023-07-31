Спортсмены Бурятии выиграли медали главных стартов этого лета

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Награды завоевали пулевики и борцы



Состязания по пулевой стрельбе и спортивной борьбе пополнили копилку медалей Бурятии на Летних играх Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».



Мастер спорта России Константин Болдарев завоевал серебряную медаль по пулевой стрельбе в упражнении ВП-60м. Уже на следующий день в парной стрельбе спортсмены из Бурятии: Анатолий Гаськов и команда Константина Болдарева и Александры Бобоевой завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.



Как отметили в министерстве спорта РБ, награды на соревнованиях по пулевой стрельбе – это результат профессионального вклада тренера Татьяны Енисеевой .



Не оставили сборную Бурятии без медалей и представители борьбы. Пятый день Летних Игр сурдлимпийцев принёс в копилку команды республики 2 золотых и 2 бронзовых медали.



В весовой категории 57 кг золотую медаль завоевал Даба Цырендоржиев, «бронза» в этой же весовой категории за Самбуевым Будажапом.



Александр Цоктоев, в очередной раз подтвердив своё лидерство, завоевал «золото» в весовой категории 86 кг. Ещё один воспитанник республиканской спортивной адаптивной школы Николай Капустин стал бронзовым призёром Игр в весовой категории 92 кг. Всего конкуренцию подопечным тренера Баира Батомункуева составили около 70 спортсменов из 5 стран.



Напомним, что медальный ряд для Бурятии на Летнем Кубке Сурдлимпийцев открыла дзюдоистка Анна Гнеушева



