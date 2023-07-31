В России создадут федеральную базу данных племенных животных

Предоставление хозяйствами сведений будет добровольным
Совет Федерации 28 июля одобрил закон, предусматривающий создание федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов для регистрации животных, стад и хозяйств. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания. В этой системе будет содержаться информация о сельскохозяйственных животных, имеющих документально подтверждённое происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы. Предусматривается, что заказчиком и оператором информационно-аналитической системы будет департамент животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
По новому закону в федеральную информационную систему внесут сведения о племенных животных, которых разводят в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, пушном звероводстве, кролиководстве и верблюдоводстве. Также в единую базу попадёт информация о выданных разрешениях на импорт такой продукции. Для чего создаётся база, прокомментировал сенатор РФ от Забайкалья Баир Жамсуев.
- Племенные хозяйства будут предоставлять через базу информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. Новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у аграриев, она поможет повысить конкурентоспособность нашего агропрома, - сказал сенатор.
Предоставление племенными хозяйствами таких сведений в федеральную базу будет добровольным. При этом закон устанавливает обязательные требования к государственной регистрации племенных животных и племенных стад, которые связаны с ведением предпринимательской деятельности.
Положение о федеральной системе племенных ресурсов, включая порядок её формирования и перечень содержащейся информации, утвердит правительство, как и определят сроки и порядок госрегистрации племенных животных.
- Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, кроме положений о создании и эксплуатации информационно-аналитической системы, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года, - пояснила пресс-служба сенатора.
В России создадут федеральную базу данных племенных животных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди мелких птиц есть много видов, которые возвращаются в место, где они родились
Это поможет им сэкономить порядка 4,2 млрд рублей
Он появится на территории городка ИВАТУ
Высота скульптуры составляет более 24,5 метров
Предоставление хозяйствами сведений будет добровольным
Он создан на базе МФЦ
Награды завоевали пулевики и борцы
Она займёт место в Одигитриевском соборе
Очаг заболевания располагался на территории Барун-Хемчикского района
Спортсмен закончил соревнования без единого поражения
Их получили гиревики и параспортсмены
Их перевезли на специальную «штрафстоянку»
Они попросили девушку показать своё лицо в соцсетях
Животному за считанные дни нашли новый дом
Раз в год ТГК-14 производит корректировку