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В России создадут федеральную базу данных племенных животных

В России создадут федеральную базу данных племенных животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Предоставление хозяйствами сведений будет добровольным

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, предусматривающий создание федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов для регистрации животных, стад и хозяйств. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания. В этой системе будет содержаться информация о сельскохозяйственных животных, имеющих документально подтверждённое происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы. Предусматривается, что заказчиком и оператором информационно-аналитической системы будет департамент животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

По новому закону в федеральную информационную систему внесут сведения о племенных животных, которых разводят в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, пушном звероводстве, кролиководстве и верблюдоводстве. Также в единую базу попадёт информация о выданных разрешениях на импорт такой продукции. Для чего создаётся база, прокомментировал сенатор РФ от Забайкалья Баир Жамсуев.

- Племенные хозяйства будут предоставлять через базу информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. Новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у аграриев, она поможет повысить конкурентоспособность нашего агропрома, - сказал сенатор.

Предоставление племенными хозяйствами таких сведений в федеральную базу будет добровольным. При этом закон устанавливает обязательные требования к государственной регистрации племенных животных и племенных стад, которые связаны с ведением предпринимательской деятельности.

Положение о федеральной системе племенных ресурсов, включая порядок её формирования и перечень содержащейся информации, утвердит правительство, как и определят сроки и порядок госрегистрации племенных животных.

- Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, кроме положений о создании и эксплуатации информационно-аналитической системы, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года, - пояснила пресс-служба сенатора.

сельское хозяйство племенное животноводство база данных

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