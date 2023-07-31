В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров



Кроме того, специалисты устранили 45 засоров. Неделей ранее таковых было 40. В Улан-Удэ также промыли девять участков канализации.

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 24 по 30 июля включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 5 повреждений.