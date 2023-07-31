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В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров

В Улан-Удэ за неделю устранили 45 засоров
Общество, 
Специалистам пришлось промыть 9 участков канализации

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 24 по 30 июля включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 5 повреждений.

Кроме того, специалисты устранили 45 засоров. Неделей ранее таковых было 40. В Улан-Удэ также промыли девять участков канализации. 
канализация Водоканал

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