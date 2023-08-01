Первенство Сибири по грэпплингу пройдёт в Иркутске

Оно состоится в конце августа



Первенство Сибирского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» пройдёт 29 и 30 августа в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. В соревнованиях будут участвовать спортсмены четырёх возрастных групп: 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения.



Согласно положению, мальчики 2010-2011 годов рождения выявят сильнейших в весовых категориях: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 90 кг; девочки: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 56, 72 кг. Юноши 2008-2009 годов рождения разыграют медали в весовых категориях: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 кг; девушки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 кг. Старшие юноши определят победителей в весе: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 кг; девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 кг. Юниоры будут бороться за награды в весовых категориях: 52, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 130 кг; юниорки: 49, 53, 58, 64, 71, 90 кг.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, итоги первенства Сибири подведут в личном и командном зачётах.



Возрастное ограничение: 6+.

