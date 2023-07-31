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В Иркутске планируют строить военный госпиталь

В Иркутске планируют строить военный госпиталь
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Он появится на территории городка ИВАТУ

На заседании инженерно-строительной секции градостроительного совета Иркутска обсудили вопрос строительства военного госпиталя на 150 койко-мест на территории городка ИВАТУ. В дискуссии участвовали представители регионального Союза строителей.

По информации главного архитектора города Антона Жукова, земельный участок площадью почти пять гектаров, на котором планируют разместить медицинское учреждение, находится в собственности муниципалитета. В соответствии с градостроительной документацией на нем можно возвести такой объект, мэрия готова передать его министерству обороны РФ. Уже идёт целевая подготовка инженерно-технических мероприятий. Специалисты администрации Иркутска участвуют в этих процессах.

– Новый объект дополнит создаваемую здесь социальную инфраструктуру. Ведётся реконструкция Суворовского училища, планируется строительство детского сада на 140 мест и в ближайшей перспективе – большой школы, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

На заседании также обсудили итоги первого полугодия по возведению жилых и социальных объектов. Было отмечено, что удалось увеличить количество введённых в эксплуатацию квадратных метров многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Если за первые шесть месяцев 2022 года сдано 148,3 тысяч кв. м, то в текущем году – 156,9 тысяч кв. м, при плане – 149,6 тысяч кв. м.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов доложил о ходе строительства объектов образования по национальным проектам. В частности, завершается возведение учебного блока школы №57. В соответствии с графиками идут работы на площадках школы №53 и детского сада в микрорайоне Лисиха. Заключены договоры на проектирование и строительство школ в микрорайоне Союз и на улице Ярославского. Были озвучены и существенные отставания от планов при возведении школы на улицы Багратиона и блока школы №75.


Иркутск строительство

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