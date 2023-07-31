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Спортсменам Бурятии вручили госпремии

Спортсменам Бурятии вручили госпремии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Их получили гиревики и параспортсмены

28 июля глава Бурятии Алексей Цыденов вручил спортсменам и тренерам республики сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий за I полугодие 2023 года. Премиями отмечены спортсмены по гиревому спорта и спорту лиц с поражением ОДА.

- Любое достижение – это, в первую очередь, труд, усердие, преодоление, самодисциплина. Нас пытаются везде не впускать, поэтому все достижения ещё дороже. Вы молодцы! Я вас всех поздравляю. Пусть впереди вас ждут новые победы. Мы всех победим, - поздравил спортсменов глава Бурятии.

За I полугодие 2023 года членами спортивных сборных команд Республики Бурятия на чемпионатах и первенствах мира, Европы и Азии по видам спорта: гиревой спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, самбо и спортивное метание ножа было завоёвано 14 медалей (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые).

- К чемпионату Азии я вышел на пике формы, поэтому удалось показать рекордные результаты и для себя, и в целом. Рекордный результат в рывке приравнен к рекорду мира - 213 подъёмов в рывке. Побил свой же рекорд. Но его не засчитывают как рекорд мира, потому что нужен выше ранг соревнований. А конкуренция была очень сильной. Я полностью отдаюсь своей работе. Я и ребята все замотивированы. Тем более, учитывая такие премии. Они знают, за что работают. У нас единичные регионы, где есть премии, - делится мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин.

По информации пресс-службы правительства РБ, сертификатами на получение госпремий награждены:
- мастер спорта России Пивень Андрей Владимирович - за серебряную медаль первенства Азии по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»,
- мастер спорта России Коломин Дмитрий Андреевич - за серебряную медаль чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»,
- мастер спорта России международного класса Каргин Сергей Ярославович - за две золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл» и «толчок длинный цикл-эстафета»,
- мастер спорта России международного класса Рассадин Андрей Андреевич - за золотую и бронзовую медали чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл», а также за успешную подготовку победителя и серебряного призёра чемпионата Азии и серебряного призёра первенства Азии по гиревому спорту,
- мастер спорта России международного класса Любимский Сергей Александрович - за золотую и серебряную медали чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл» и «двоеборье»,
- мастер спорта России Кудашев Денис Андреевич - за успешную подготовку победителя и серебряного призёра чемпионата Азии по гиревому спорту,
- Заслуженный мастер спорта России Леонов Сергей Трофимович - за успешную подготовку победителя и бронзового призёра чемпионата Азии по гиревому спорту,
- мастер спорта России Халтагаров Александр Викторович - за золотую медаль чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
- мастер спорта России Болсохоев Олег Михайлович - за успешную подготовку победителя чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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