02 августа

01 августа

Популярное

В Бурятии бичурцев возмутило «выборочное» награждение на 300-летие села

В Бурятии бичурцев возмутило «выборочное» награждение на 300-летие села
Общество,  Фото:районная администрация
Они считают, что простых тружеников власти оставили без внимания

21 июля Бичура отметила 300-летний юбилей. Новую дату образования села утвердили ещё в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование историка Светланы Арсентьевой показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.

Таким образом, населённый пункт «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования выбрали не просто так: 21 июля – Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.

В честь круглой даты наградили местных жителей – почётные грамоты и медали им вручали сотрудники администрации главы и правительства Бурятии. У некоторых бичурцев по этому поводу возникли вопросы к местным властям.
 
- Как составлялись списки кандидатов на награждение? Среди них преобладали «бумажные» люди. А где комбайнëры, скотники, агрономы, электрики, сантехники, пожарные, водители и т. д? Создаëтся впечатление, что процветание и благополучие района зависит от руководителей и управленцев, но не от крестьянина, рабочего, служащего, – написали сельчане в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».

А ещё люди поинтересовались, почему в праздничный день не запретили продажу алкоголя. « Наверняка это под силу главе и райсовету», – подчеркнули они.
 
В администрации района пояснили: согласно статье 5 республиканского закона, празднование юбилея села не входит в перечень мероприятий, во время которых нельзя  торговать спиртным (ограничения действуют во время Сурхарбана, последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня и в День знаний – 1 сентября, а в Улан-Удэ – ещё и в день города в третью субботу июня)

Что касается грамот и медалей, ими бичурцев награждали на основании ходатайства руководителей и работодателей.

- Списки кандидатов отрабатываются и предоставляются с соблюдением норм законодательства РФ, Бурятии и нормативно-правовых актов администрации. Для определённых наград есть определённые требования – официальное трудоустройство, стаж, а государственные награды Бурятии вручают лицам, ранее отмеченным за конкретные личные высокие достижения, – пояснили в райадминистрации.
 
Из 122 представленных к наградам – федеральных, от правительства РБ, Народного Хурала, министерств и ведомств – их получили 63 человека. Имена тех, кто не смог прийти на церемонию, опубликовали в соцсетях и мессенджерах. В списке есть скотник, комбайнер, водители, сторожа, трактористы, лесничие, продавцы, дворник, почтальоны и многие другие, в том числе – ветераны производств, говорится в группе «Бичура-инфо. 24/7».
юбилей награждение Бичура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию накроют дожди
Бурятию накроют дожди
Общество, 02.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +32 градуса 
В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»
В Улан-Удэ проедут велопробег «Выбираю Чистый воздух»
Общество, 01.08.2023
Участие примут три возрастные категории
На забайкальском фестивале покажут «Дракона» Даши Намдакова
На забайкальском фестивале покажут «Дракона» Даши Намдакова
Общество, 01.08.2023
Также гости увидят работы современных российских художников
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
Общество, 01.08.2023
Он «разгорелся» в селе, отрезанном от большой земли

Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, 01.08.2023
Юбилей отпраздновала Федосья Ковалёва
В районе Бурятии идёт капремонт наружных тепловых сетей
В районе Бурятии идёт капремонт наружных тепловых сетей
Общество, 01.08.2023
Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего бойца
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего бойца
Общество, 01.08.2023
Там появились посвящённые ему мемориальная доска и стенд
В Забайкалье зимовало почти полмиллиона дзеренов
В Забайкалье зимовало почти полмиллиона дзеренов
Общество, 01.08.2023
Животные проникли в 15 районов края
У школ Улан-Удэ продолжаются рейды по дорожной безопасности
У школ Улан-Удэ продолжаются рейды по дорожной безопасности
Общество, 01.08.2023
Внимание обратят на проблемные участки
В аэропорту Иркутска планируют строить новый терминал
В аэропорту Иркутска планируют строить новый терминал
Общество, 01.08.2023
Также власти собираются провести реконструкцию взлётно-посадочной полосы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^