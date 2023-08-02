В Бурятии бичурцев возмутило «выборочное» награждение на 300-летие села



21 июля Бичура отметила 300-летний юбилей. Новую дату образования села утвердили ещё в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование историка Светланы Арсентьевой показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.



Таким образом, населённый пункт «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования выбрали не просто так: 21 июля – Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.



В честь круглой даты В честь круглой даты наградили местных жителей – почётные грамоты и медали им вручали сотрудники администрации главы и правительства Бурятии. У некоторых бичурцев по этому поводу возникли вопросы к местным властям.



- Как составлялись списки кандидатов на награждение? Среди них преобладали «бумажные» люди. А где комбайнëры, скотники, агрономы, электрики, сантехники, пожарные, водители и т. д? Создаëтся впечатление, что процветание и благополучие района зависит от руководителей и управленцев, но не от крестьянина, рабочего, служащего, – написали сельчане в районной группе «Бичура-инфо. 24/7».



А ещё люди поинтересовались, почему в праздничный день не запретили продажу алкоголя. « Наверняка это под силу главе и райсовету», – подчеркнули они.



В администрации района пояснили: согласно статье 5 республиканского закона, празднование юбилея села не входит в перечень мероприятий, во время которых нельзя торговать спиртным (ограничения действуют во время Сурхарбана, последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня и в День знаний – 1 сентября, а в Улан-Удэ – ещё и в день города в третью субботу июня)



Что касается грамот и медалей, ими бичурцев награждали на основании ходатайства руководителей и работодателей.



- Списки кандидатов отрабатываются и предоставляются с соблюдением норм законодательства РФ, Бурятии и нормативно-правовых актов администрации. Для определённых наград есть определённые требования – официальное трудоустройство, стаж, а государственные награды Бурятии вручают лицам, ранее отмеченным за конкретные личные высокие достижения, – пояснили в райадминистрации.



Из 122 представленных к наградам – федеральных, от правительства РБ, Народного Хурала, министерств и ведомств – их получили 63 человека. Имена тех, кто не смог прийти на церемонию, опубликовали в соцсетях и мессенджерах. В списке есть скотник, комбайнер, водители, сторожа, трактористы, лесничие, продавцы, дворник, почтальоны и многие другие, в том числе – ветераны производств, говорится в группе «Бичура-инфо. 24/7».

