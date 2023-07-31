В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии благоустроили сквер «Молодёжный». Здесь установили многофункциональный спортивный комплекс с воркаут-зоной. На благоустройство территории было выделено более 700 тысяч рублей.
Сквер «Молодёжный» – такое название жители села дали территории, которая ещё несколько лет назад была пустырём. На протяжении трёх последних лет пространство оборудуют для полноценного отдыха и досуга. Ранее на объекте установили тренажёры, детский игровой комплекс и качели. В этом году на территории разместили воркаут-зону, а также урны и скамьи.
- Расстояние от села Сосново-Озёрское Еравнинского района до столицы Бурятии почти 300 километров. Сейчас в селе проживает более 6 тысяч жителей и для них также важно создавать комфортные условия. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет благоустраивать общественные и дворовые территории по всей республике, включая отдалённые районы, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
- Сквер «Молодёжный» – это не просто пустое пространство, как это было раньше, сейчас он стал настоящим центром притяжения детей и родителей. Территория находится в непосредственной близости к общественным точкам села: рядом расположены жилые дома, школы и магазины. Поэтому строительство спортивного комплекса было просто необходимо для наших детей, - поделилась жительница села Сосново-Озёрское Ирина.
Отметим, что создание нового общественного пространства в селе Сосново-Озёрское стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Благоустройство пришло в отдалённый район Бурятии
Общество, Фото:
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