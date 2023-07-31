В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Проверено 34 несанкционированных места отдыха



С наступлением сильной жары на водоёмах Бурятии начали проводить широкомасштабную акцию «Вода – безопасная территория» (0+). В акции приняли участие инспекторы ГИМС МЧС, спасатели, сотрудники полиции, представители муниципалитетов и добровольцы.



Всего было проверено 34 несанкционированных места отдыха у водоёмов.



- В ходе патрулирований проведено 342 беседы с населением, охвачено 516 человек. Особое внимание во время проведения акции уделялось детской безопасности. Инспекторы ГИМС и спасатели провели 10 занятий в детских оздоровительных лагерях с 2102 детьми, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасного поведения у воды и просят не купаться в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено».



