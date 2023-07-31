Проверено 34 несанкционированных места отдыха
С наступлением сильной жары на водоёмах Бурятии начали проводить широкомасштабную акцию «Вода – безопасная территория» (0+). В акции приняли участие инспекторы ГИМС МЧС, спасатели, сотрудники полиции, представители муниципалитетов и добровольцы.
Всего было проверено 34 несанкционированных места отдыха у водоёмов.
- В ходе патрулирований проведено 342 беседы с населением, охвачено 516 человек. Особое внимание во время проведения акции уделялось детской безопасности. Инспекторы ГИМС и спасатели провели 10 занятий в детских оздоровительных лагерях с 2102 детьми, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасного поведения у воды и просят не купаться в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено».
В Бурятии проходят массовые рейды на водоёмах
Общество, Фото:
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