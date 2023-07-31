В столице Бурятии начала подниматься Уда

За сутки она повысилась на сантиметр
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на три сантиметра – до 174-х при критической отметке в 330.
Уда же за последние сутки поднялась на один сантиметр – до 136 при «критических» 400. Уровень воды в Байкале достиг 456,82 метра по тихоокеанской системе высот.
В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 18 сантиметров, в Кабанске – на 13. По данным синоптиков, в ближайшие сутки в южных и юго-западных районах из-за прогнозируемых ливней сохранится угроза подъёма рек и образование селевых потоков.
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