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В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук

В курортном селе Бурятии появился свой тук-тук
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска

Многочисленные тук-туки – первое, на что обращают внимание туристы, приехавшие в Таиланд, Вьетнам или любую другую страну Юго-Восточной Азии – особенно впервые. Название этого популярного транспорта – обычная имитация звука двухтактного двигателя: «тук-тук, тук-тук». Он пришёл на смену рикшам – извозчикам, которые тащили повозку на себе, а после – и велорикшам.

Тук-туки дешевле и надёжнее автомобилей благодаря простой конструкции, к тому же они компактные и маневреннные. В азиатских странах это полноправные участники дорожного движения.

 
Что-то подобное появилось и в Горячинске в Прибайкальском районе Бурятии, куда летом массово съезжаются туристы. Необычный транспорт – правда, не трёхколёсный, как, к примеру, в том же Тае, а четырёхколёсный – заметили на улицах села на минувших выходных.
 
На экзотическом для нашей республики транспорте перевозят отдыхающих. Очевидцы рассказали, как «прибайкальский» тук-тук с пассажирами лихо зарулил на центральную площадь на автовокзале. Там три двухместных сиденья и ещё одно спереди – для водителя. Скорее всего, тук-тук обслуживает какую-нибудь местную турбазу или даже несколько. 

отдых Байкал

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