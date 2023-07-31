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В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу

В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Движение транспорта на Баргузинском тракте ограничат на семь часов

В следующую субботу, 12 августа, в баргузинском селе Максимиха уже в четвёртый раз состоится марафон под названием «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике Натальи Соломинской. Из-за него на семь часов – с 8:00 и до 15:00 ограничат движение на региональной трассе Улан-Удэ – Курумкан, известной также как Баргузинский тракт (с 216-го по 231-ый километр в сторону Курумкана).

Дистанций будет четыре – на три, десять, 21,1 и 42,2 километра. В этом году в марафон впервые включили эстафету экидэн (беговая эстафета по шоссе).

На официальном сайте мероприятия говорится, что «это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива».

- Вам предстоит насладиться таёжным духом и ароматами дикого леса, впитать в себя энергию озера и получить невероятные эмоции. На трассе марафона вас ожидают приятные сюрпризы, представляющие многогранную культуру и колорит Бурятии, – отмечают организаторы.

Каждому участнику вручат нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции, его дубликат для сдачи личных вещей в камеру хранения, индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража, памятную футболку с символикой забега, раздаточный материал и бутылку с прохладительным напитком. Предусмотрено и дополнительное питание.

А у всех финишировавших будет памятная медаль (помимо участвующих в забеге на три километра), доступ к базе данных с личным результатом и ещё к одной – с персональными фотографиями на трассе и финише плюс прохладительный напиток.

Организаторы мероприятия – федерация лёгкой атлетики Бурятии и министерство спорта и молодёжной политики РБ. В рамках марафона 11-го числа состоится круглый стол «О Байкале начистоту», в котором примут участие экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества. Его цель – привлечь внимание местного, регионального, федерального и мирового сообщества к проблемам священного озера.


Возрастное ограничение – 0+
дороги транспорт марафон Байкал

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