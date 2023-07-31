У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём



Житель Кяхтинского района Бурятии был подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. В апреле он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, которые выявили признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



Вину в совершении преступления автомобилист признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд признал мужчину виновным по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Автомобиль конфискован в доход государства, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

