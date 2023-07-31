В Бурятии похоронили погибшего на СВО 20-летнего контрактника



Накануне в Курумканском районе проводили в последний путь 20-летнего Александра Богатых, жизнь которого оборвалась 22 июля на специальной военной операции. Бойца похоронили на его малой родине – в Курумкане.



Александр родился 1 июня 2003 года. В 2019-ом окончил девять классов Курумканской средней школы № 1. В 2021-ом ушёл в армию и во время срочной службы заключил контракт.



Александр был отзывчивым и надёжным человеком. Богатых посмертно представили к награждению орденом Мужества, сообщается в районной группе «Курумкан-инфо.24/7».