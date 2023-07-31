В Бурятии похоронили погибшего на СВО 20-летнего контрактника

Его посмертно представили к ордену Мужества
Накануне в Курумканском районе проводили в последний путь 20-летнего Александра Богатых, жизнь которого оборвалась 22 июля на специальной военной операции. Бойца похоронили на его малой родине – в Курумкане.
Александр родился 1 июня 2003 года. В 2019-ом окончил девять классов Курумканской средней школы № 1. В 2021-ом ушёл в армию и во время срочной службы заключил контракт.
Александр был отзывчивым и надёжным человеком. Богатых посмертно представили к награждению орденом Мужества, сообщается в районной группе «Курумкан-инфо.24/7».
В селе Сосново-Озёрское установили многофункциональный спортивный комплекс
«Экзотический» транспорт разъезжает по улицам Горячинска
С наступлением сумерек он окрашивается всеми цветами радуги
Он появился на аллее в селе Орлик
Проверено 34 несанкционированных места отдыха
За сутки она повысилась на сантиметр
Его посмертно представили к ордену Мужества
Движение транспорта на Баргузинском тракте ограничат на семь часов
Работы проводятся с шести до восьми утра
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Отдыхающих призвали не заходить там в воду
Возможные кратковременные дожди
Всего на учёте состоят чуть менее трёхсот человек
В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»
Речь идёт о сумме в 100 тысяч рублей