Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей

Отдыхающих призвали не заходить там в воду
Жителей и гостей прибрежного Баргузинского района предупредили, что купание в местности Лопатки возле реки Баргузин под табу. Руководитель Баргузинского инспекторского участка государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Андрей Шулëв сообщил, что оно опасно для жизни.
- По обе стороны берега установлены информационные аншлаги, но, несмотря на предупреждение, взрослые и даже дети всё равно продолжают купаться в этом месте, – цитируют инспектора в группе «Баргузин-инфо.24/7».
По словам Андрея Шулёва, буквально несколько дней назад, 29 июля, в этой местности утонул мужчина 1989 года рождения. «Не игнорируйте предупреждающие знаки и поговорите с детьми», – подчеркнул он.
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