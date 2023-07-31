31 июля

30 июля

Популярное

Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей

Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Отдыхающих призвали не заходить там в воду

Жителей и гостей прибрежного Баргузинского района предупредили, что купание в местности Лопатки возле реки Баргузин под табу. Руководитель Баргузинского инспекторского участка государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Андрей Шулëв сообщил, что оно опасно для жизни.

- По обе стороны берега установлены информационные аншлаги, но, несмотря на предупреждение, взрослые и даже дети всё равно продолжают купаться в этом месте, – цитируют инспектора в группе «Баргузин-инфо.24/7».
 
По словам Андрея Шулёва, буквально несколько дней назад, 29 июля, в этой местности утонул мужчина 1989 года рождения. «Не игнорируйте предупреждающие знаки и поговорите с детьми», – подчеркнул он.


купание безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу
В Бурятии из-за марафона перекроют региональную трассу
Общество, 31.07.2023
Движение транспорта на Баргузинском тракте ограничат на семь часов
В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
Общество, 31.07.2023
Работы проводятся с шести до восьми утра
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду
Общество, 31.07.2023
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей
Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей
Общество, 31.07.2023
Отдыхающих призвали не заходить там в воду
В последний день июля в Бурятии будет жарко
В последний день июля в Бурятии будет жарко
Общество, 31.07.2023
Возможные кратковременные дожди
Из исправительных центров в Бурятии освободились 33 осуждённых
Из исправительных центров в Бурятии освободились 33 осуждённых
Общество, 30.07.2023
Всего на учёте состоят чуть менее трёхсот человек
Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Общество, 30.07.2023
В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Общество, 30.07.2023
Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, 30.07.2023
У Намсарая Хохоноева остались двое детей
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Общество, 29.07.2023
Девушка раскрыла в соцсетях, что она увидела после нескольких месяцев темноты

В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
Общество, 29.07.2023
Финал состоится летом следующего года
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
Общество, 29.07.2023
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^