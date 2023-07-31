Популярное в районе Бурятии место отдыха стало опасным для людей

Отдыхающих призвали не заходить там в воду







- По обе стороны берега установлены информационные аншлаги, но, несмотря на предупреждение, взрослые и даже дети всё равно продолжают купаться в этом месте, – цитируют инспектора в группе «Баргузин-инфо.24/7».



По словам Андрея Шулёва, буквально несколько дней назад, 29 июля, в этой местности утонул мужчина 1989 года рождения. «Не игнорируйте предупреждающие знаки и поговорите с детьми», – подчеркнул он.









Жителей и гостей прибрежного Баргузинского района предупредили, что купание в местности Лопатки возле реки Баргузин под табу. Руководитель Баргузинского инспекторского участка государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Андрей Шулëв сообщил, что оно опасно для жизни.