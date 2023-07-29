Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации

В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов



На форуме взял слово глава Бурятии Алексей Цыденов, вновь выступив с речью о предпосылках вооружённого конфликта на Донбассе. Он рассказал об антироссийских инициативах НАТО, о проявлениях агрессии со стороны США, о многолетних обстрелах украинской армией мирных жителей. В результате «конфликт с неонацистским режимом Украины стал неизбежен», - подчеркнул глава.



В выступлении глава республики затронул и тему помощи войскам, сражающимся на передовой. Он привёл цифры собранной гуманитарной помощи и военного снаряжения, которое в Бурятии собирали и отправляли бойцам на передовую, рассказал о мерах социальной поддержки воинам и их семьям, отметив, что всё ещё есть, надо чем работать.



- Я прошу вас всех на это обращать внимание: не оставайтесь равнодушными, пожалуйста, помогайте! Если вы сталкиваетесь с тем, что кому-то из наших воюющих ребят или членов их семей нужна помощь, не будьте равнодушны, - призвал Алексей Цыденов.



На мероприятии выступил также заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Григорий Куранов. В выступлении он сначала сделал исторический экскурс о том, как советские элиты сдали все завоевания СССР, и Россия долгое время фактически находилась под управлением США. Восстанием можно было считать конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года, когда Россия ответила силой на агрессию Грузии, направляемой американцами. Отдельное внимание он уделил разнузданности эпохи 90-х, когда власти России сдали все геополитические позиции, все разведывательные агентурные сети, а экономические реформы привели к небывалому разорению страны.



- Нужна была приватизация? Но не в таком объёме, не в той мере. Безусловно, сервис надо было отдавать частникам. Безусловно – производство каких-то товаров народного потребления, и многое ещё. Но нельзя было отдавать стратегически важные направления – тяжёлую промышленность, военные производства, - отметил Григорий Куранов.



Ещё одним спикером форума стал известный блогер и военно-политический обозреватель Юрий Подоляка.



- Ведь невозможно быть равнодушным, когда смотришь на проблемы Донбасса, очень хотелось бы чтобы все люди знали, как страшно то, что там сейчас происходит. И ваш глава доносит это правильно. В своём докладе я тоже хочу рассказать о том, что сейчас стоит на кону, что борьба на самом деле идёт не на Украине, а в масштабах планеты Земля. И от того, какая страна победит, будет зависеть то, как будет развиваться наша цивилизация, - говорил Юрий Подоляка.



На форуме также затронули тему поддержки Бурятии Старобешевскому району ДНР. Кроме того, в рамках форума проходит проект «Медиаакадемия», где бурятским журналистам и работникам пресс-служб читают лекции и проводят мастер-классы по работе с медиа. Мероприятие будет длиться до 30 июля, желающие могут посетить его в бальном зале нового корпуса БГУ (возрастное ограничение 18+).



