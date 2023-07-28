В единственной русскоязычной школе в Улан-Баторе введут новые профильные классы

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Вопрос обсудили на встрече с главой Бурятии



Российско-монгольскую школу в Улан-Баторе решено расширить и ввести новые профильные классы, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Сегодня, 28 июля, прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и директора совместной российско-монгольской школы №3 города Улан-Батор Баярбаатар Болор.



Сейчас в этой школе на русском языке обучается 2706 детей. Среди преподавателей большую часть составляют россияне – 156 педагогов из Бурятии. Выпускники учебного заведения получают аттестаты об образовании российского образца и поступают в вузы России (Москва, Томск и т.д.).



- Это единственная русскоязычная школа в Монголии. С первого класса педагоги ведут уроки на русском языке. Многие родители в Монголии отправляют детей именно к нам, потому что это престижно - среди преподавателей есть выпускники МГИМО, а некоторые ученики получают стипендии от «Роснефти», - рассказал Баярбаатар Болор.



В новом учебном году планируют начать строительство пристроя площадью 500 квадратных метров для подготовительных и начальных классов. Расчётная стоимость – 2,5 млрд тугриков



В данный момент младшеклассники учатся в арендуемых помещениях, что накладывает свои особенности на образовательный процесс. Кроме того, совсем скоро ряды учеников пополнят дети сотрудников посольств Белоруссии и Казахстана. Школа нуждается в расширении.



- В школе планируют вводить профильные классы с нового учебного года. Это позволит талантливым десятиклассникам продолжать учебу в стенах родного учебного заведения, - отметил Валерий Поздняков.



Также стороны обсудили вопросы обеспечения русской школы в Монголии учебниками. Их обновляют ежегодно, а в прошлом году на сайте школы разместили электронные варианты книг.



Отметим, что русская школа в Улан-Баторе консультирует местные школы по вопросам изучения русского языка.

