Сотрудники УФСИН убрались на месте основания Улан-Удэ

Они собрали 150 мешков мусора
Сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии вышли на экологический субботник. Они убрались на месте основания города Улан-Удэ.
- Вместе с добровольцами сотрудники уголовно-исполнительной системы региона очистили от стекла, пластика и других бытовых отходов территорию от Поклонного креста казакам - основателям города вдоль улицы Малостолярная. Общими усилиями за два часа они собрали более 150 мешков мусора объёмом по 240 литров, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В том месте, где сейчас стоит гранитный крест на каменном постаменте, в 1666 году было основано Удинское зимовье, вокруг которого и вырос город Верхнеудинск.
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