В отдалённом посёлке в Бурятии завершают ремонт дома культуры

















В посёлке Майский Курумканского района Бурятии завершается капитальный ремонт дома культуры, сообщили в минкультуры.Здание Майского дома культуры построено в 1967 году, небольшой ремонт фасада проводился только однажды, в 2018 году. В посёлке проживает почти 1000 человек.На сегодняшний день в здании заменены окна, двери, полы, отопительная система, частично заменена кровля. Проведены электромонтажные работы, сделан фасад, пандус. Кроме того, произведена покраска, побелка, клуб полностью обшит гипсокартоном.В доме культуры со зрительным залом на 105 мест работает библиотека, располагаются методический кабинет, костюмерная, хозяйственная комната, гардеробная и котельная. Там действуют семь кружков и занимаются 65 участников.- У нас нет замечаний к подрядчику. Ребята стараются, работают на совесть. Думаю, что после преображения новый клуб будет радовать наших посетителей. В нём будет тепло и уютно. У нас хоть и небольшой, но очень слаженный коллектив. Люди работают с душой, это настоящие профессионалы своего дела, оптимисты и энтузиасты, всегда полные творческих идей, а их работа всегда находит искренний отклик у жителей посёлка, - подчеркнула заведующая домом культуры Елена Пляскина.На ремонт дома культуры было выделено из федерального бюджета 10 млн 216 тыс рублей и из республиканского бюджета – 652 тысяч рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Культура».