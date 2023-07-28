В отдалённом посёлке в Бурятии завершают ремонт дома культуры

В посёлке Майский Курумканского района Бурятии завершается капитальный ремонт дома культуры, сообщили в минкультуры.
Здание Майского дома культуры построено в 1967 году, небольшой ремонт фасада проводился только однажды, в 2018 году. В посёлке проживает почти 1000 человек.
На сегодняшний день в здании заменены окна, двери, полы, отопительная система, частично заменена кровля. Проведены электромонтажные работы, сделан фасад, пандус. Кроме того, произведена покраска, побелка, клуб полностью обшит гипсокартоном.
В доме культуры со зрительным залом на 105 мест работает библиотека, располагаются методический кабинет, костюмерная, хозяйственная комната, гардеробная и котельная. Там действуют семь кружков и занимаются 65 участников.
- У нас нет замечаний к подрядчику. Ребята стараются, работают на совесть. Думаю, что после преображения новый клуб будет радовать наших посетителей. В нём будет тепло и уютно. У нас хоть и небольшой, но очень слаженный коллектив. Люди работают с душой, это настоящие профессионалы своего дела, оптимисты и энтузиасты, всегда полные творческих идей, а их работа всегда находит искренний отклик у жителей посёлка, - подчеркнула заведующая домом культуры Елена Пляскина.
На ремонт дома культуры было выделено из федерального бюджета 10 млн 216 тыс рублей и из республиканского бюджета – 652 тысяч рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Культура».