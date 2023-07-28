Отдыхающих призывают быть осторожными
На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии местные жители вновь заметили змею. Она ползла по бревну среди зарослей травы. Снимок опубликовали в паблике «Весь Гусиноозерск».
- Будьте осторожны, на озеро опять были замечены змеи, - подписали снимок.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Гусином озере отдыхающие заметили плавающую в воде змею.
Отметим, змея никогда не нападёт на человека первой: главное – не приближаться к ней и тем более не хватать руками.
На Гусином озере в Бурятии вновь заметили змею
Общество, Фото:
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