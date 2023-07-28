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В Улан-Удэ родился мальчик весом менее 600 граммов

В Улан-Удэ родился мальчик весом менее 600 граммов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рост новорождённого составил всего 30 см

За неделю (с 17 по 23 июля) в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 94 ребёнка. Мальчиков и девочек поровну – 47. В том числе родилась одна двойня. Любопытную статистику опубликовали в официальной группе роддома в соцсети.

Самый крупный малыш появился на свет 23 июля. Вес мальчика составил 4480 граммов, рост – 57 см.

Самым маленьким новорождённым тоже стал мальчик. Он появился на свет с весом всего лишь 580 граммов и длиной тела 30 см; ребёнок родился 20 июля.

Большинство родов пришлось на 18 июля. В этот день состоялось 20 родов, на свет появились 13 мальчиков и семь девочек.

дети новорожденные

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