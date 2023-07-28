«Невозможно дышать!»: Коровы загадили аллею в Бурятии





Жители села Мухоршибирь возмущены коровами, разгуливающими по улицам. Сельчане просят владельцев животных ответственно отнестись к правилам выпаса. Жалобу опубликовали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».- Уважаемые жители улицы Смолина и Загана, почему ваши стада коров должны пастись в аллее в начале улицы Смолина? У нас здесь играют дети, невозможно пройти, ваши коровы загадили всю аллею, вытаскивают пакеты из мусорного бака. Мы устали от пуха, а здесь ещё невозможно дышать, запах навоза. Будьте добры пасти своих коров в определённых местах, - обратилась местная жительница к скотовладельцам.Тех, кто узнал бурёнок, просят сообщить об этом в администрацию.Кроме того, в группе напомнили, что сельхозживотных необходимо пасти на специально отведённых местах и под присмотром. За нарушение грозит штраф.