Бурятия впервые примет офф-роуд-гонку «RFC Russia»

Она стартует завтра, 29 июля, в Прибайкальском районе
С 29 по 30 июля в окрестностях села Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии пройдут соревнования по автоспорту «RFC Бурятия». Они состоятся на специализированном полигоне на 45 километре трассы Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан.
Турнир по внедорожному спорту проведут среди автомобилистов, входящих в серию «RFC Russia», в классах «R4 – Серийные», «R3 – Стандарт», «R2 – Модифицированный» и «R1 – Прототип». Установлены следующие зачёты: личный зачёт, а также дополнительные номинации, сообщает администрация Прибайкальского района.
Административные и технические проверки состоятся 29 июля с 10:00 до 13:00. Заезды на 15 трассах будут проходить 29 июля с 13:00 до 17:00 и 30 июля с 11:00 до 16:00.
Закрытие соревнований и торжественное награждение пройдёт 30 июля в 18:00.
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