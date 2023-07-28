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«Не высыпаемся»: Жителей Бурятии донимает грохот со стройки

«Не высыпаемся»: Жителей Бурятии донимает грохот со стройки
Общество,  Фото:"Северобайкальск-инфо"
Местные власти попросили горожан проявить терпение

Жителей города Северобайкальск беспокоит стройка, работы на которой проводятся до самой ночи. Люди жалуются, что совсем не высыпаются от грохота. Проблему озвучили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

«Это ненормально! Подскажите, куда можно обратиться? Я понимаю, великая стройка, но предел есть всему!»

«Я опять по поводу стройки девятиэтажек. Начало первого ночи, строители работают, кран грохочет. Уже не высыпаемся сколько месяцев. Нам писать в прокуратуру?»



В администрации города прокомментировали ситуацию. Здесь пояснили, что ежедневное время окончания производства работ по строительству домов – 20:00. Однако иногда возникает необходимость выполнения непрерывного процесса заливки бетона, и время работ может быть продлено.

- Мы понимаем, что это доставляет неудобство, но просим проявить терпение, чтобы обеспечить жителей аварийных домов жильём, которые находятся в постоянной опасности обрушения жилья, пожарной опасности и многие не имеют централизованных инженерных коммуникаций, - сообщили в администрации Северобайкальска.

строительство

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