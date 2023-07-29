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В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»

В Бурятии впервые реализовали программу «Стартап как диплом»
Общество,  Фото:БГСХА
Студенты защитили дипломы в виде бизнес-проектов

В системе высшего образования Бурятии впервые защитили дипломы в виде бизнес-проектов. Защиту своих выпускных квалификационных работ в формате стартапа провели шестеро студентов Бурятской сельхозакадемии.

Как сообщили в вузе, федеральная программа «Стартап как диплом» работает с 2019 года, цель проекта — дать возможность студентам как можно раньше погрузиться в предпринимательство и привлечь инвестиции в свои стартапы.

Пионеры программы – выпускники института землеустройства, кадастров и мелиорации, агрономического, технологического, экономического и инженерного факультетов работали над своими проектами несколько лет. Проекты включали в себя бизнес-идею, экономическую составляющую и весь алгоритм действий от «А» до «Я»: поэтапный план развития, подробный анализ рисков и многое другое. В написании проектов активное содействие студентам оказывали преподаватели-практики экономического факультета БГСХА. Помимо этого, студенты консультировались у специалистов республиканского бизнес-инкубатора и проектного технологического офиса обучающихся Бурятской сельхозакадемии.

- Выбранные направления так или иначе связаны с лекарственным растениеводством. В мире, где с каждым годом растёт потребление лекарств, продуктов питания и различных добавок на основе натуральных трав и растений, заданный ориентир работ наших ребят открывает им большие перспективы, - делится ректор вуза Бэликто Цыбиков.

Три работы уже на рассмотрении на всероссийском конкурсе «Студенческий стартап».

- У меня уже есть своё небольшое хозяйство, и если речь идёт о расширении, тот тут не обойтись без качественных кормов. Корма кормам рознь, особенно если речь идёт о натуральных. Поэтому моя дипломная работа призвана помочь небольшим хозяйствам в вопросе увеличения животноводческой продукции с помощью кормовой базы, а мне – найти новые точки роста, - рассказывает участник программы Игорь Куриганов.

Выпускники успешно справились с защитой своих стартапов, дав ответы и комментарии на все вопросы и замечания членов ГЭК и рецензентов.

По информации БГСХА, в 2023–2024 учебном году в вузе продолжится работа по защите студенческих бизнес-проектов.
Бурятия вузы наука высшее образование бизнес

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