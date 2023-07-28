На Батарейке в Улан-Удэ вакцинировали пять собак

Это сделали во время рейда
В четверг, 27 июля, в улан-удэнском микрорайоне Батарейка прошёл «собачий» рейд. Мобильные группы обследовали свыше 128 домовладений и провели с хозяевами профилактические беседы о правилах содержания домашних животных.
Вакцинированы пять собак, зарегистрированы три, а отловлено четыре безнадзорные особи, сообщили в администрации Советского района.
Сообщать о безнадзорных собаках можно по телефонам:
- Советский район: ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
- Железнодорожный район: ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
- Октябрьский район: ИП Жихарева, тел.8-950-383-22-00, 61-26-62 или +7(3012)61-26-62.
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