Он погиб ещё в сентябре прошлого года
26 июля в селе Читкан Баргузинского района Бурятии простились с участником спецоперации Галиным Георгием Константиновичем. Как сообщает «Баргузин-инфо», он погиб в сентябре 2022 года.
Георгий Константинович родился 23 ноября 1989 года, был младшим ребенком в семье. В 2005 году окончил Читканскую среднюю школу. Выпускник политехнического техникума по специальности «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
После окончания техникума работал в Баргузинском доме-интернате. Затем переехал в Улан-Удэ, где трудился в строительной компании, в апреле 2022 перешёл на работу в филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».
В августе 2022 года Георгий Галин стал добровольцем батальона «Байкал». Погиб 28 сентября 2022-го.
У Георгия остались отец, брат и дедушка.
В Бурятии простились с бойцом батальона «Байкал»
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