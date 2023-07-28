На ремонт было собрано 800 тысяч рублей
В Бурятии социальные организации помогли нуждающимся одиноким пенсионерам отремонтировать старые печи. Там, где ремонт был невозможен, построили новые печи с нуля. Стоимость каждой новой печи обошлась примерно в 100 тысяч рублей.
В минсоцзащиты Бурятии сообщили, что работа по ремонту и укладке новых печей у пожилых граждан стала возможной благодаря взаимодействию с благотворительным фондом «Спецоперация Бабушка». Общими усилиями на все работы было собрано свыше 800 тысяч рублей.
К примеру, в доме у одной из пенсионерок одна из печей полностью разрушилась.
- Мой дом отапливается двумя печами, одна из которых совсем разрушилась. Трещины расширялись от пола до дымохода, и дым шёл в дом, - вспоминает Людмила Васильевна. - Отремонтировать или переложить печку у меня не было возможности, денег не хватало.
На помощь пожилой женщине пришла некоммерческая организация социального обслуживания «Аэлита» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Спецоперация Бабушка». Работы по демонтажу и кладке печи из нового материала обошлись в 103,7 тысяч рублей.
Людмила Васильевна в свои 78 лет осталась абсолютно одна. Государство предоставляет ей бесплатно лекарства и социальные услуги на дому. Поэтому ближайшим помощником для неё является социальный работник. А небольшую пенсию пожилая женщина тратит на продукты, промышленные товары и лекарства.
- Подарить нашей Людмиле Васильевне в буквальном смысле слова домашнее тепло удалось при поддержке неравнодушных людей. Наша организация уже четыре года предоставляет социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам республики. Для оказания помощи используем субсидии из республиканского бюджета, средства Фонда президентских грантов и благотворительной помощи от юридических и физических лиц, - рассказала один из руководителей АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.
Одиноким пенсионерам Бурятии отремонтировали старые печи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ожидается более 400 участников, в том числе из Монголии
Он появился на аллее в селе Орлик
Улан-удэнцев призвали больше там не купаться
Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии
Обезлюдевшие населённые пункты решили упразднить
Это 300 человек
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
Траву усиленно косят во всех трёх районах города
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции
В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений