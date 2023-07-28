Одиноким пенсионерам Бурятии отремонтировали старые печи

В Бурятии социальные организации помогли нуждающимся одиноким пенсионерам отремонтировать старые печи. Там, где ремонт был невозможен, построили новые печи с нуля. Стоимость каждой новой печи обошлась примерно в 100 тысяч рублей.В минсоцзащиты Бурятии сообщили, что работа по ремонту и укладке новых печей у пожилых граждан стала возможной благодаря взаимодействию с благотворительным фондом «Спецоперация Бабушка». Общими усилиями на все работы было собрано свыше 800 тысяч рублей.К примеру, в доме у одной из пенсионерок одна из печей полностью разрушилась.- Мой дом отапливается двумя печами, одна из которых совсем разрушилась. Трещины расширялись от пола до дымохода, и дым шёл в дом, - вспоминает Людмила Васильевна. - Отремонтировать или переложить печку у меня не было возможности, денег не хватало.На помощь пожилой женщине пришла некоммерческая организация социального обслуживания «Аэлита» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Спецоперация Бабушка». Работы по демонтажу и кладке печи из нового материала обошлись в 103,7 тысяч рублей.Людмила Васильевна в свои 78 лет осталась абсолютно одна. Государство предоставляет ей бесплатно лекарства и социальные услуги на дому. Поэтому ближайшим помощником для неё является социальный работник. А небольшую пенсию пожилая женщина тратит на продукты, промышленные товары и лекарства.- Подарить нашей Людмиле Васильевне в буквальном смысле слова домашнее тепло удалось при поддержке неравнодушных людей. Наша организация уже четыре года предоставляет социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам республики. Для оказания помощи используем субсидии из республиканского бюджета, средства Фонда президентских грантов и благотворительной помощи от юридических и физических лиц, - рассказала один из руководителей АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.