Кросс по дюнам и соревнования по лыжероллерам пройдут в Бурятии

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29 и 30 июля состоится I этап летнего Кубка Бурятии по лыжероллерам и кроссу. Соревнования состоятся в Усть-Баргузине.- Мы ожидаем большое количество участников – более 400. Среди них - монгольские биатлонисты и лыжники. Старт лыжероллерных гонок состоится в районе заправки на первом въезде в Усть-Баргузин, оттуда они поедут в гору Сестра по направлению к Улан-Удэ, и уже на горе ожидается финиш, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.В субботу состоятся соревнования по лыжероллерам на дистанциях 6 и 11 км.В связи с этим 29 июля с 9:00 до 11:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян с 249 км по 261 км.30 июля пройдут соревнования по кроссу. Участников ждёт круг в 1 км по дюнам на побережье Байкала между местностями Холодянки и Сигово. Старт и финиш будет организован в одной точке, а сами забеги запланированы на 500 м, один, два и три километра.Летний кубок по лыжероллерам проводится ежегодно на протяжении последних 10 лет и состоит из трёх этапов. Следующие пройдут в Улан-Удэ и Селенгинске.