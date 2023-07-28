28 июля

27 июля

Популярное

Более половины улан-удэнцев хотят работать только четыре дня в неделю

Более половины улан-удэнцев хотят работать только четыре дня в неделю
Общество,  Фото:pixabay.com
В дополнительный выходной горожане хотят заниматься домашними делами и хобби

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй (51%) житель бурятской столицы выступает за сокращённую рабочую неделю. Против оказались только 28%.

Чем моложе наши земляки, тем больше среди них сторонников четырёхдневки: если среди опрошенных младше 34 лет таковых 58%, то среди людей постарше – лишь 32%. Реже других одобряют эту идею улан-удэнцы с высоким доходом – от 80 тысяч рублей в месяц (46%). Женщинам перспектива длинного уик-энда кажется заманчивее, чем мужчинам (52% и 43% соответственно).

Среди горожан, трудящихся по пять дней, 62% уверены, что смогли бы проделать тот же объём работы за четыре. И только каждый пятый (22%) честно признался, что он бы не справился.

Готовность успевать больше женщины выражают чаще мужчин (69% против 62%). Среди тех, кто способен провернуть все свои дела за четыре дня, преобладают улан-удэнцы до 34 лет (74%).

День, который освободился бы при введении четырёхдневки, 28% горожан провели бы с семьёй, каждый четвёртый (25%) потратил бы его на отдых, а 16% взялись бы за саморазвитие и повышение квалификации.

Подработку в освободившееся время нашёл бы каждый седьмой (13%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами – каждый одиннадцатый (9%).

По 5% опрошенных устроили бы активный отдых, 3% отправились бы в путешествие и подправили здоровье, по 1% выбрали бы чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты – ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг – получили по 2% голосов.

При этом представительницы прекрасного пола предпочитают заниматься семьёй, домашними делами и хобби, а мужчины – саморазвитием и подработкой.
работа выходные дни отдых

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кросс по дюнам и соревнования по лыжероллерам пройдут в Бурятии
Кросс по дюнам и соревнования по лыжероллерам пройдут в Бурятии
Общество, 28.07.2023
Ожидается более 400 участников, в том числе из Монголии
Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей
Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей
Общество, 28.07.2023
Улан-удэнцев призвали больше там не купаться
Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Общество, 28.07.2023
Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии
В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
Общество, 28.07.2023
Обезлюдевшие населённые пункты решили упразднить
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
Общество, 28.07.2023
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество, 28.07.2023
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму

В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
Общество, 28.07.2023
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
Общество, 28.07.2023
Траву усиленно косят во всех трёх районах города
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
Общество, 28.07.2023
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Общество, 28.07.2023
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Общество, 28.07.2023
В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Общество, 28.07.2023
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Общество, 28.07.2023
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^