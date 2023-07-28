Более половины улан-удэнцев хотят работать только четыре дня в неделю

В дополнительный выходной горожане хотят заниматься домашними делами и хобби



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй (51%) житель бурятской столицы выступает за сокращённую рабочую неделю. Против оказались только 28%.



Чем моложе наши земляки, тем больше среди них сторонников четырёхдневки: если среди опрошенных младше 34 лет таковых 58%, то среди людей постарше – лишь 32%. Реже других одобряют эту идею улан-удэнцы с высоким доходом – от 80 тысяч рублей в месяц (46%). Женщинам перспектива длинного уик-энда кажется заманчивее, чем мужчинам (52% и 43% соответственно).



Среди горожан, трудящихся по пять дней, 62% уверены, что смогли бы проделать тот же объём работы за четыре. И только каждый пятый (22%) честно признался, что он бы не справился.



Готовность успевать больше женщины выражают чаще мужчин (69% против 62%). Среди тех, кто способен провернуть все свои дела за четыре дня, преобладают улан-удэнцы до 34 лет (74%).



День, который освободился бы при введении четырёхдневки, 28% горожан провели бы с семьёй, каждый четвёртый (25%) потратил бы его на отдых, а 16% взялись бы за саморазвитие и повышение квалификации.



Подработку в освободившееся время нашёл бы каждый седьмой (13%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами – каждый одиннадцатый (9%).



По 5% опрошенных устроили бы активный отдых, 3% отправились бы в путешествие и подправили здоровье, по 1% выбрали бы чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты – ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг – получили по 2% голосов.



При этом представительницы прекрасного пола предпочитают заниматься семьёй, домашними делами и хобби, а мужчины – саморазвитием и подработкой.

