Осадков в бурятской столице не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля южной половине республики преимущественно без осадков, по северной местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +31,+36, местами +21,+26.
В Улан-Удэ солнечно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +33,+35.
В Улан-Удэ до +35 градусов
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Общество, 29.07.2023
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