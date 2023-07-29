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В Улан-Удэ до +35 градусов

В Улан-Удэ до +35 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадков в бурятской столице не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля южной половине республики преимущественно без осадков, по северной местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +31,+36, местами +21,+26.

В Улан-Удэ солнечно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +33,+35.

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