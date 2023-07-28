На Иркутской ГЭС повысят уровень сброса воды

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Это обусловлено ростом воды в Байкале



С 31 июля уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС будет повышен до 2800 кубических метров в секунду. Со 2 августа и до особого указания этот показатель увеличат до 3000 кубических метров в секунду.



Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов. Необходимость повышения сбросных расходов через иркутский гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал.



В администрации Иркутска прошло совещание с участием глав округов, представителей МКУ «Безопасный город» и структурных подразделений мэрии. На нём обсудили текущую гидрологическую обстановку на реках, расположенных в границах областного центра.



– Особое внимание необходимо уделить превентивным мероприятиям. Главам округов поручил проинформировать председателей СНТ и жителей прибрежных территорий о текущей ситуации, об увеличении сброса воды через Иркутскую ГЭС и возможных подтоплениях. Также необходимо проводить профилактическую работу: прочищать водоотводные канавы как вокруг садоводств, так и внутри. Оперативные службы города приведены в полную готовность, – отметил первый заммэра Андрей Южаков.



