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Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо

Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии

С 27 июля частоту авиарейсов Улан-Удэ – Нижнеангарск увеличили до пяти раз в неделю, Улан-Удэ – Таксимо - до четырёх раз в неделю. Сделано это по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в минтрансе.

Дополнительные вылеты «поставили» на четверг. Таким образом, рейсы в Нижнеангарск теперь выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в четверг – два рейса. Рейсы в Таксимо – по средам, четвергам, пятницам и субботам.

- Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около 5,5 тыс. рублей. В Таксимо – около 6,5 тысяч. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объём финансирования по двум направлениям составил 69 млн рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

По изменённому расписанию авиакомпания «Ангара» будет работать в период с 27 июля по 14 сентября 2023 года.

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