Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии
С 27 июля частоту авиарейсов Улан-Удэ – Нижнеангарск увеличили до пяти раз в неделю, Улан-Удэ – Таксимо - до четырёх раз в неделю. Сделано это по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в минтрансе.
Дополнительные вылеты «поставили» на четверг. Таким образом, рейсы в Нижнеангарск теперь выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в четверг – два рейса. Рейсы в Таксимо – по средам, четвергам, пятницам и субботам.
- Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около 5,5 тыс. рублей. В Таксимо – около 6,5 тысяч. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объём финансирования по двум направлениям составил 69 млн рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.
По изменённому расписанию авиакомпания «Ангара» будет работать в период с 27 июля по 14 сентября 2023 года.
Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обезлюдевшие населённые пункты решили упразднить
Это 300 человек
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
Траву усиленно косят во всех трёх районах города
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции
В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений
На севере республики возможен град
На выставке будут представлены работы, созданные акриловыми красками
Его организуют учёные-палеонтологи страны
Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания