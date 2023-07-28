Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо

Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии



С 27 июля частоту авиарейсов Улан-Удэ – Нижнеангарск увеличили до пяти раз в неделю, Улан-Удэ – Таксимо - до четырёх раз в неделю. Сделано это по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в минтрансе.



Дополнительные вылеты «поставили» на четверг. Таким образом, рейсы в Нижнеангарск теперь выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в четверг – два рейса. Рейсы в Таксимо – по средам, четвергам, пятницам и субботам.



- Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около 5,5 тыс. рублей. В Таксимо – около 6,5 тысяч. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объём финансирования по двум направлениям составил 69 млн рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.



По изменённому расписанию авиакомпания «Ангара» будет работать в период с 27 июля по 14 сентября 2023 года.



