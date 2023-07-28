Это 300 человек
На сегодня на турмаршрутах Бурятии зарегистрировано 42 туристские группы – это 300 человек, из них 42 ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По закону необходимо проинформировать подразделения МЧС о маршруте за 10 дней до начала путешествия.
Сделать это нужно на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии, заполнив форму регистрации туристской группы онлайн. Регистрация по телефону невозможна.
Специалист обработает указанные данные и направит персональную информацию спасателям. При этом зарегистрированная группа будет находиться на постоянном контроле.
Поисково-спасательные подразделения оперативно придут на помощь туристам, если они окажутся в беде.
По турмашрутам Бурятии сегодня ходят 42 зарегистрированные группы
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