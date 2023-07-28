28 июля

27 июля

Популярное

В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети

В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят

В СНТ «Коммунальник» в Улан-Удэ детям надоело смотреть на горы мусора, и они решили прибраться на улице. На днях они убирали от отходов детскую площадку. Взрослые объяснили это тем, что детвора просто устала от работы местного регоператора, сообщили в Народном фронте Бурятии.

- Не вывозят мусор с улиц частного сектора в городе. Животные и ветер растаскивают собранный мусор по округе. К нам обратились жители садоводческих и дачных товариществ Советского района - в целом свыше пять тысяч жителей. Все жалуются на несвоевременную уборку мусора, - отметили в ОНФ.



Также поступают обращения и от жителей улицы Братский тупик Октябрьского района Улан-Удэ.

- Люди устали терпеть вонь и захламлённость. Мы обратились в Госстройжилнадзор – ведомство, контролирующее исполнение жилищного законодательства и просим разобраться, - подытожили в ОНФ. 
мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
Общество, 28.07.2023
Обезлюдевшие населённые пункты решили упразднить
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
Общество, 28.07.2023
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество, 28.07.2023
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму

В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
Общество, 28.07.2023
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
Общество, 28.07.2023
Траву усиленно косят во всех трёх районах города
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
Общество, 28.07.2023
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Общество, 28.07.2023
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Общество, 28.07.2023
В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Общество, 28.07.2023
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Общество, 28.07.2023
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений 
В Улан-Удэ до +30
В Улан-Удэ до +30
Общество, 28.07.2023
На севере республики возможен град
В Улан-Удэ покажут «Фантазию в красках»
В Улан-Удэ покажут «Фантазию в красках»
Общество, 27.07.2023
На выставке будут представлены работы, созданные акриловыми красками
В Монголии впервые проведут «Фестиваль динозавров»
В Монголии впервые проведут «Фестиваль динозавров»
Общество, 27.07.2023
Его организуют учёные-палеонтологи страны
В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка
В Иркутске разрабатывают протеин на основе грибного белка
Общество, 27.07.2023
Учёные планируют представить рабочий прототип спортивного питания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^