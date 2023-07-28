Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
В СНТ «Коммунальник» в Улан-Удэ детям надоело смотреть на горы мусора, и они решили прибраться на улице. На днях они убирали от отходов детскую площадку. Взрослые объяснили это тем, что детвора просто устала от работы местного регоператора, сообщили в Народном фронте Бурятии.
- Не вывозят мусор с улиц частного сектора в городе. Животные и ветер растаскивают собранный мусор по округе. К нам обратились жители садоводческих и дачных товариществ Советского района - в целом свыше пять тысяч жителей. Все жалуются на несвоевременную уборку мусора, - отметили в ОНФ.
Также поступают обращения и от жителей улицы Братский тупик Октябрьского района Улан-Удэ.
- Люди устали терпеть вонь и захламлённость. Мы обратились в Госстройжилнадзор – ведомство, контролирующее исполнение жилищного законодательства и просим разобраться, - подытожили в ОНФ.
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
Общество, Фото:
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