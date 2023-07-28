В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят



В СНТ «Коммунальник» в Улан-Удэ детям надоело смотреть на горы мусора, и они решили прибраться на улице. На днях они убирали от отходов детскую площадку. Взрослые объяснили это тем, что детвора просто устала от работы местного регоператора, сообщили в Народном фронте Бурятии.



- Не вывозят мусор с улиц частного сектора в городе. Животные и ветер растаскивают собранный мусор по округе. К нам обратились жители садоводческих и дачных товариществ Советского района - в целом свыше пять тысяч жителей. Все жалуются на несвоевременную уборку мусора, - отметили в ОНФ.







Также поступают обращения и от жителей улицы Братский тупик Октябрьского района Улан-Удэ.



- Люди устали терпеть вонь и захламлённость. Мы обратились в Госстройжилнадзор – ведомство, контролирующее исполнение жилищного законодательства и просим разобраться, - подытожили в ОНФ.

