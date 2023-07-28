Ещё одна двухсотбалльница Бурятии рассказала о подготовке к ЕГЭ

Она получила 100 баллов по истории и литературе
В Бурятии выпускница улан-удэнского лицея-интерната №61 для одарённых детей Дынсыма Н. блестяще сдала ЕГЭ по двум предметам в 2023 году. Девушка набрала максимальные 100 баллов на итоговой аттестации по истории и литературе. Также её успехи в учёбе отмечены медалью «За особые успехи в обучении».
Как рассказала Дынсыма, она решила сдавать именно эти предметы, потому что они ей всегда нравились. Во время учёбы лицеистка увлекалась историей и интересовалась происходившими в России событиями и изменившими мир государственными деятелями. Девушка читала много художественных произведений и хорошо разбиралась в литературе. Поэтому она участвовала в нескольких олимпиадах по истории и литературе, а также творческих конкурсах. Но в выпускном классе подготовка к ЕГЭ вышла на первое место.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, несмотря на уровень знаний и искренний интерес к предметам, выпускницей была проведена серьёзная подготовка к экзаменам. Дынсыма старалась не тратить время попусту и занималась по 6-8 часов в день – смотрела вебинары в онлайн-школе, решала задания и пробники.
- Самое важное в подготовке к экзаменам на мой взгляд – не забывать про хороший сон и здоровое питание, ведь это необходимо для полноценного развития организма. Я никогда не занималась ночью, не откладывала приёмы пищи. Также важно всегда оставлять себе один свободный день, когда ты вообще не учишься и просто отдыхаешь. Без всего этого невозможно сохранять мотивацию учиться, неизбежно приходит выгорание, - поделилась выпускница лицея.
Ведя упорную подготовку, девушка не ждала высоких баллов. В планах было набрать хотя бы 77 баллов по литературе.
- Мне могло попасться плохо изученное произведение или тема сочинения могла оказаться недостаточно раскрытой. По истории нужно было знать много отечественных произведений и их авторов, коих немало. Поэтому я не надеялась на высокие баллы, - объяснила стобалльница по истории и литературе Дынсыма.
Огромную поддержку девушке оказало её окружение. Благодаря помощи близких лицеистка не сдалась. Как рассказала выпускница, родители не жалели ничего ради неё, учителя прекрасно готовили к экзаменам, а друзья и одноклассники всегда находили ободряющие слова.
Сейчас Дынсыма планирует поступить в вуз мечты и учиться как можно лучше. Двухсотбалльница отметила, что мир огромен, возможности безграничны, поэтому ей хочется увидеть множество мест и найти то, что придётся по душе.
Будущим выпускникам девушка советует никогда не сдаваться, сохранять мотивацию учиться и идти вперёд. Школьникам важно постоянно напоминать себе о том, что трудности временны, нельзя бросать все на полпути.
- Начинайте готовиться с начала учебного года, как сделала я, потому что это даёт возможность пройти программу несколько раз и не забывать материал, что спасает в критические минуты волнения во время ЕГЭ. И, конечно же, не ленитесь, собирайте волю в кулак. Помня все это, можно успешно сдать экзамены, скажу совершенно точно, - рекомендует выпускница.
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