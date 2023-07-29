В Бурятии присудят премии в области развития бурятского языка

Заявки начнут принимать в сентябре
В Бурятии вручат ежегодные премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка». Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей.
- Премия учреждается в целях общественного признания заслуг в сфере сохранения и развития бурятского языка, привлечения внимания общественности к данной теме, а также популяризации бурятского языка, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Премия присуждается по следующим номинациям:
«Лучшая семья»;
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;
«Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;
«Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;
«Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;
«Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;
«Лучший муниципальный район в Республике Бурятия»;
«Лучший город или район в городском округе»;
«Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;
«Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»;
«Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия»;
«Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия»;
«Лучший учитель»;
«Лучший класс»;
«Лучший студент»;
«Лучший ученик»;
«За вклад в развитие бурятского языка»;
«Лучшая практика обучения бурятскому языку»;
«Лучшее художественное произведение на бурятском языке».
Заявки на соискание премии принимаются с 18 по 29 сентября включительно. Почтовый адрес для направления заявок на участие: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214а. Электронная почта: [email protected]. Подробности можно узнать на сайте министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии присудят премии в области развития бурятского языка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Финал состоится летом следующего года
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
Его проведут в кяхтинском селе
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова
Исследования поддержат по 16 направлениям
Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой
Из них 43 награды выиграны на международных стартах
Студенты защитили дипломы в виде бизнес-проектов
Осадков в бурятской столице не ожидается
Общество, 28.07.2023
Она стартует завтра, 29 июля, в Прибайкальском районе
Общество, 28.07.2023
На Байкале наградят лауреатов фестиваля «От чистого истока»