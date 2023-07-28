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Дзюдоистка из Бурятии выиграла золото игр сурдлимпийцев

Дзюдоистка из Бурятии выиграла золото игр сурдлимпийцев
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителем соревнований стала Анна Гнеушева

У Бурятии появилось золото Летних игр сурдлимпийцев. Его принесла в составе сборной команды страны по дзюдо Анна Гнеушева.

- В весовой категории до 78 кг Анна последовательно одержала победу над спортсменками из Дагестана, Хабаровска и Челябинска, в том числе и над несменяемым лидером данного веса двукратной чемпионкой Сурдлимпийских игр, заслуженным мастером спорта Натальей Дроздовой, - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Всего в соревнованиях участвовало 70 участников из различных регионов России и Таджикистана, Ирака, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Пакистана, Индии, Армении и Ирана.

В эти дни в Уфе проходят Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участие в играх принимают 1500 атлетов из 30 стран мира. Среди участников - представители четырёх континентов и спортсмен из США.

 Игры сурдолимпийцев Россия проводит в качестве альтернативы Сурдолимпийским играм.

Бурятия спорт дзюдо сурдлимпийские игры

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