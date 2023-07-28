В районе Бурятии осенью откроют «Семейский сундучок»

В Тарбагатае появится модельная баблиотека
В Тарбагатайском районе Бурятии идёт модернизация модельной детской библиотеки. Библиотека «Семейский сундучок» появится в начале нового учебного года. 5 млн рублей из федерального бюджета направлено на полную модернизацию библиотечного пространства для юных тарбагатайцев.
- В 2023 году у нас появятся ещё два современных сельских учреждения, победивших в федеральном конкурсном отборе на создание модельных библиотек. Замечательная детская библиотека в Тарбагатае получит новый колоритный, но при этом современный стильный облик. Новые детские книги пополнят фонд, будет организовано небольшое книгохранилище с использованием мобильных стеллажей, появится интерактивное оборудование, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Сейчас в здании полным ходом идёт капитальный ремонт, производится укладка покрытий керамогранитом. Средства на полное преображение библиотечных помещений в размере 3,4 млн руб. выделены из бюджета муниципального образования. Подрядчиком произведён комплекс работ по демонтажу конструкций, затем сделана отсыпка щебнем и утепление полов, произведён монтаж отопительной системы, межкомнатных перегородок, пожароохранной системы, сделана разводка электропроводки и кабелей локальной вычислительной системы. Предстоит установить натяжные пололки, осветительные приборы, дверные группы, произвести окраску стен и завершить наружные работы по установке пандуса.
В библиотеку уже поступили новые книги, оборудование, мобильные передвижные стеллажи. После окончания капитального ремонта начнётся монтаж мебели и элементов дизайна, над изготовлением которых сейчас работают поставщики.
- Дизайн проект нашей будущей детской семейной библиотеки «Семейский сундучок» мы презентовали коллегам на итоговом совещании работников культуры. Помещения будут украшать декоративные элементы: 3D панели из округлых труб, напоминающих крепкие семейские избы из лиственничного кругляка, круги «солнц» с характерной росписью большим количеством вписанных элементов контрастных цветов. Вместе с нашими читателями с нетерпением ожидаем открытия новой библиотеки в нашем районе, которая станет подарком нашим детям к 90–летию Тарбагатайского района, - рассказывает директор централизованной библиотечной системы Тарбагатайского района Людмила Бурдуковская.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в Бурятии уже действуют 12 модельных библиотек, а до конца года откроются ещё 2 модельные библиотеки: Тарбагатайская и Мухоршибирская.
В районе Бурятии осенью откроют «Семейский сундучок»
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