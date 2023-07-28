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В Бурятии производители молока могут получить субсидии

В Бурятии производители молока могут получить субсидии
Общество,  Фото:pixabay.com
Они пойдут на содержание маточного стада

Производители молока получат субсидии на содержание маточного стада молочного крупного рогатого скота. Средства субсидии уже доведены до 13 муниципальных образований Бурятии, и те, в свою очередь, направят их получателям-сельхозтоваропроизводителям.

В этом году ставка субсидирования составит:
- 2500 рублей за 1 голову КРС, при молочной продуктивности от 2000 до 3000 кг;
- 3000 рублей за 1 голову КРС, при молочной продуктивности от 3001 кг и более.

Повышающий коэффициент к ставке «х1,2» будет применяться при искусственном осеменении коров.

По предварительным данным субсидию могут получить 28 сельхозтоваропроизводителей, чьи хозяйства подходят под условия субсидирования.

Основные условия субсидии:
- наличие не менее 10 коров молочного направления на 01.01.2023 г.;
- сохранение и / или увеличение поголовья коров молочного направления на 01.01.2023 г. к уровню предыдущего года;
- производство молока в 2022 году;
- молочная продуктивность коров от 2000 кг и более за 2022 год;
- реализация молока на переработку и/или отгрузка молока на собственную переработку в количестве не менее 50% от общего объёма производства за 2022 год.
Бурятия сельское хозяйство субсидии

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