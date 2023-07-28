В Бурятии производители молока могут получить субсидии

Они пойдут на содержание маточного стада



Производители молока получат субсидии на содержание маточного стада молочного крупного рогатого скота. Средства субсидии уже доведены до 13 муниципальных образований Бурятии, и те, в свою очередь, направят их получателям-сельхозтоваропроизводителям.



В этом году ставка субсидирования составит:

- 2500 рублей за 1 голову КРС, при молочной продуктивности от 2000 до 3000 кг;

- 3000 рублей за 1 голову КРС, при молочной продуктивности от 3001 кг и более.



Повышающий коэффициент к ставке «х1,2» будет применяться при искусственном осеменении коров.



По предварительным данным субсидию могут получить 28 сельхозтоваропроизводителей, чьи хозяйства подходят под условия субсидирования.



Основные условия субсидии:

- наличие не менее 10 коров молочного направления на 01.01.2023 г.;

- сохранение и / или увеличение поголовья коров молочного направления на 01.01.2023 г. к уровню предыдущего года;

- производство молока в 2022 году;

- молочная продуктивность коров от 2000 кг и более за 2022 год;

- реализация молока на переработку и/или отгрузка молока на собственную переработку в количестве не менее 50% от общего объёма производства за 2022 год.

