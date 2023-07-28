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Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться

Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму

Селенга в столице Бурятии перестала снижаться. По данным на 28 июля, её уровень, как и накануне, составляет 177 сантиметров (при критической отметке в 330). Уда опустилась на один сантиметр – до 133 при «критических» 400.

Уровень воды в Байкале достиг 456,80 метра по тихоокеанской системе высот +1 см за сутки). В кяхтинском посёлке Наушки Селенга вышла на пойму на 1 см, в Усть-Кяхте – на 11, в Новоселенгинске – на 29, в Кабанске – на 14, а река Баргузин в одноимённом селе – на 10 сантиметров.

- В ближайшие сутки в южных и юго-западных районах в связи с прогнозируемыми ливнями сохраняется угроза подъёма рек с выходом на пойму и образование селевых потоков, – предупредили в Бурятском гидрометцентре.
реки Селенга Уда Байкал

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