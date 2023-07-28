В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов





За шесть месяцев 2023 года – с января по июнь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 1447 жилых домов (3853 квартиры) общей площадью в 271 400 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,6 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.На собственные и заёмные средства жители республики возвели частные дома общей площадью в 139 900 «квадратов». Это 51,5% от общего объёма. Примерная четверть построек (34 900 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.Основная доля (64,1%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (11,9%) и Тарбагатайский (7,3%), а также Кабанский (3%) и Заиграевский (2,0%).